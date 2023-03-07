Ковригинъ Егоръ
Место рождения
Дата рождения03.04.1851
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1851
Отец: Ковригинъ Семенъ
Мать: Ковригина Авдотья
Рождение ребёнка
1878
Дочь: Мамыкина Марфа
Мать ребёнка: Ковригина Пелагея
Бракосочетание
13.07.1892
Жена: Ковригина Пелагея
Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ковригинъ Григорий
Мать ребёнка: Ковригина Пелагея