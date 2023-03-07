Ковригинъ Егоръ — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригинъ Егоръ

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Место рождения

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан

Дата рождения

03.04.1851

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1851

Отец: Ковригинъ Семенъ

Мать: Ковригина Авдотья

Анновка, Зилаирский муниципальный район, Республика Башкортостан
Рождение ребёнка
1878

Дочь: Мамыкина Марфа

Мать ребёнка: Ковригина Пелагея

Бракосочетание
13.07.1892

Жена: Ковригина Пелагея

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ковригинъ Григорий

Мать ребёнка: Ковригина Пелагея

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