Коврижных Патрак
Место рожденияНе указано
Дата рождения1707
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1707
Отец: Коврижных Ярасим
Рождение ребёнка
1734
Сын: Коврижных Еремей
Мать ребёнка: Коврижных Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1743
Сын: Коврижных Петр Патракович
Мать ребёнка: Коврижных Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коврижных Егор Патракеевич
Мать ребёнка: Коврижных Мелания Семеновна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марья
Мать ребёнка: Коврижных Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ефимия Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Мелания Семеновна
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич
Мать ребёнка: Коврижных Мелания Семеновна
Смерть
Неизвестно