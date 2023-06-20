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Коврижных Егор Патракеевич

Место рождения

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской

Дата рождения

1748

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1748

Отец: Коврижных Патрак

Мать: Коврижных Мелания Семеновна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Стефанида Егоровна

Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1776

Сын: Коврижных Иоанн Егорович же

Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781

Сын: Коврижных Мария Егоровна

Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1782

Сын: Коврижных Ларион Егорович

Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1784

Сын: Коврижных Емельян Егорович

Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Кирило Егорович

Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Коврижных Иоанн Егорович

Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно
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