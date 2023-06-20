Коврижных Егор Патракеевич
Место рожденияВятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Дата рождения1748
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Комментарий
Рождение
1748
Отец: Коврижных Патрак
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Стефанида Егоровна
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1776
Сын: Коврижных Иоанн Егорович же
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1782
Сын: Коврижных Ларион Егорович
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Рождение ребёнка
1784
Сын: Коврижных Емельян Егорович
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Кирило Егорович
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Коврижных Параскева Терентьевна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижной
Смерть
Неизвестно