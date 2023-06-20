Коврижных Ярасим
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
Дата смерти1748
ПолМужской
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: Коврижных Фетка (Федор)
Мать: ?
Рождение ребёнка
1697
Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных
Рождение ребёнка
1700
Сын: Коврижных Яков
Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных
Рождение ребёнка
1703
Сын: Коврижных Михайло Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных
Рождение ребёнка
1707
Сын: Коврижных Патрак
Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных
Рождение ребёнка
1710
Сын: Коврижных Ларион Коврижных
Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных
Смерть
1748