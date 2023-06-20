Коврижных Ярасим — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Ярасим

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

1748

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: Коврижных Фетка (Федор)

Мать: ?

Рождение ребёнка
1697

Сын: Коврижных Зот Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных

Рождение ребёнка
1700

Сын: Коврижных Яков

Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных

Рождение ребёнка
1703

Сын: Коврижных Михайло Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных

Рождение ребёнка
1707

Сын: Коврижных Патрак

Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных

Рождение ребёнка
1710

Сын: Коврижных Ларион Коврижных

Мать ребёнка: Коврижных Домна Коврижных

Смерть
1748
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