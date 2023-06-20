Коврижных (Шабалина) Мелания Семеновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных (Шабалина) Мелания Семеновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1717

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1717

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1734

Сын: Коврижных Еремей

Отец ребёнка: Коврижных Патрак

Рождение ребёнка
1743

Сын: Коврижных Петр Патракович

Отец ребёнка: Коврижных Патрак

Рождение ребёнка
1748

Сын: Коврижных Егор Патракеевич

Отец ребёнка: Коврижных Патрак

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1751

Дочь: Марья

Отец ребёнка: Коврижных Патрак

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ефимия Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Патрак

Рождение ребёнка
1761

Сын: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич

Отец ребёнка: Коврижных Патрак

Смерть
Неизвестно
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