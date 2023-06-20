Коврижных (Шабалина) Мелания Семеновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1717
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1734
Сын: Коврижных Еремей
Отец ребёнка: Коврижных Патрак
Рождение ребёнка
1743
Сын: Коврижных Петр Патракович
Отец ребёнка: Коврижных Патрак
Рождение ребёнка
1748
Сын: Коврижных Егор Патракеевич
Отец ребёнка: Коврижных Патрак
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1751
Дочь: Марья
Отец ребёнка: Коврижных Патрак
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ефимия Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Патрак
Рождение ребёнка
1761
Сын: Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич
Отец ребёнка: Коврижных Патрак
Смерть
Неизвестно