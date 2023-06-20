Коврижных Домна Коврижных
Место рожденияНе указано
Дата рождения1680
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1697
Отец ребёнка: Коврижных Ярасим
Рождение ребёнка
1700
Сын: Коврижных Яков
Отец ребёнка: Коврижных Ярасим
Рождение ребёнка
1703
Сын: Коврижных Михайло Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Ярасим
Рождение ребёнка
1707
Сын: Коврижных Патрак
Отец ребёнка: Коврижных Ярасим
Рождение ребёнка
1710
Сын: Коврижных Ларион Коврижных
Отец ребёнка: Коврижных Ярасим