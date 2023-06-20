Коврижных Домна Коврижных — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коврижных Домна Коврижных

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Пол

Женский

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1697

Сын: Коврижных Зот Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Ярасим

Рождение ребёнка
1700

Сын: Коврижных Яков

Отец ребёнка: Коврижных Ярасим

Рождение ребёнка
1703

Сын: Коврижных Михайло Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Ярасим

Рождение ребёнка
1707

Сын: Коврижных Патрак

Отец ребёнка: Коврижных Ярасим

Рождение ребёнка
1710

Сын: Коврижных Ларион Коврижных

Отец ребёнка: Коврижных Ярасим