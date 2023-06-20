Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1761
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761
Отец: Коврижных Патрак
Рождение ребёнка
1779
Дочь: Евдокия Елизаровна
Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781
Дочь: Параскева Елизаровна
Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789
Дочь: Дария Елизаровна
Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна
Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794
Сын: Коврижных Потап Елистратович
Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна
Смерть
1818