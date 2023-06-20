Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКоврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич

Коврижных Елизар Елизар/Елистрат Патракеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1761

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1761

Отец: Коврижных Патрак

Мать: Коврижных Мелания Семеновна

Рождение ребёнка
1779

Дочь: Евдокия Елизаровна

Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1781

Дочь: Параскева Елизаровна

Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1789

Дочь: Дария Елизаровна

Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна

Вятская губерния Котельнический уезд Круглыжская волость дер.Коврижской
Рождение ребёнка
1794

Сын: Коврижных Потап Елистратович

Мать ребёнка: Коврижных Анна Ивановна

Смерть
1818