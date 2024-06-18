Ливен (Васильчикова) Александра Петровна
женский, родилась 1861
умерла 1929, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
ОтецВасильчиков Пётр Алексеевич17.08.1829 г.р.
МатьВасильчикова (Орлова-Давыдова) Евгения Владимировна05.08.1841 г.р.
Супруги
Ливен Александр Андреевич1860 г.р.
Дети
Ливен Андрей Александрович16.10.1884 г.р.
Ливен Пётр Александрович01.01.1887 г.р.Показать еще 1
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
16.10.1884
Сын: Ливен Андрей Александрович
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Змиёв, Харківська область
Рождение ребёнка
01.01.1887
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889
Дочь: Извольская (Ливен) Мария Александровна
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Смерть
1929
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция