Ливен (Васильчикова) Александра Петровна 1861 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ливен (Васильчикова) Александра Петровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 1861

умерла 1929, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

Отец
Васильчиков Пётр Алексеевич17.08.1829 г.р.
Мать
Васильчикова (Орлова-Давыдова) Евгения Владимировна05.08.1841 г.р.
Супруги
Ливен Александр Андреевич1860 г.р.
Дети
Ливен Андрей Александрович16.10.1884 г.р.
Ливен Пётр Александрович01.01.1887 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Васильчиков Пётр Алексеевич

Мать: Васильчикова (Орлова-Давыдова) Евгения Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливен Александр Андреевич

Рождение ребёнка
16.10.1884

Сын: Ливен Андрей Александрович

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Змиёв, Харківська область

Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Ливен Пётр Александрович

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва

Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Извольская (Ливен) Мария Александровна

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Смерть
1929
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция

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