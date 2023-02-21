Ливен (Васильчикова) Александра Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1861
Дата смерти1929
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861
Рождение ребёнка
16.10.1884
Сын: Ливен Андрей Александрович
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Змиёв, Харківська область
Рождение ребёнка
01.01.1887
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889
Дочь: Извольская Мария Александровна
Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1929
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция