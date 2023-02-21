Ливен (Васильчикова) Александра Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛивен (Васильчикова) Александра Петровна

Ливен (Васильчикова) Александра Петровна

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1861

Дата смерти

1929

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1861

Отец: Васильчиков Пётр Алексеевич

Мать: Васильчикова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
16.10.1884

Сын: Ливен Андрей Александрович

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Змиёв, Харківська область
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Ливен Пётр Александрович

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Извольская Мария Александровна

Отец ребёнка: Ливен Александр Андреевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ливен Александр Андреевич

Смерть
1929
г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close