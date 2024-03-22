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Ливен Андрей Александрович

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Место рождения

Змиёв, Харківська область

Дата рождения

16.10.1884

Дата смерти

19.06.1949

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1884

Отец: Ливен Александр Андреевич

Мать: Ливен Александра Петровна

Змиёв, Харківська область
Бракосочетание
1910

Жена: Ливен София Александровна

Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Ливен Александр Андреевич

Мать ребёнка: Ливен София Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.04.1917

Дочь: Ливен Дарья Андреевна

Мать ребёнка: Ливен София Александровна

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ллойд Елена Андреевна

Мать ребёнка: Ливен София Александровна

г. Рим, Италия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ливен Николай Андреевич

Мать ребёнка: Ливен София Александровна

г. София, Болгария
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ливен Мария Андреевна

Мать ребёнка: Ливен София Александровна

г. София, Боглария
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ливен Ольга Андреевна

Мать ребёнка: Ливен София Александровна

Смерть
19.06.1949
г. София, Болгария
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