Ливен Андрей Александрович
Место рождения
Дата рождения16.10.1884
Дата смерти19.06.1949
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.10.1884
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Ливен Александр Андреевич
Мать ребёнка: Ливен София Александровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
03.04.1917
Дочь: Ливен Дарья Андреевна
Мать ребёнка: Ливен София Александровна
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ллойд Елена Андреевна
Мать ребёнка: Ливен София Александровна
г. Рим, Италия
Рождение ребёнка
1924
Мать ребёнка: Ливен София Александровна
г. София, Болгария
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ливен Мария Андреевна
Мать ребёнка: Ливен София Александровна
г. София, Боглария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ливен Ольга Андреевна
Мать ребёнка: Ливен София Александровна
Смерть
19.06.1949
г. София, Болгария