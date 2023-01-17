Ливен (Стахович) София Александровна
Место рождения
Дата рождения15.02.1886
Дата смерти1961
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1910
Рождение ребёнка
12.12.1912
Сын: Ливен Александр Андреевич
Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович
Рождение ребёнка
03.04.1917
Дочь: Ливен Дарья Андреевна
Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович
г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921
Дочь: Ллойд Елена Андреевна
Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович
г. Рим, Италия
Рождение ребёнка
1924
Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович
г. София, Болгария
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Ливен Мария Андреевна
Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович
г. София, Боглария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ливен Ольга Андреевна
Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович
Смерть
1961
г. Раскингтон, Великобритания