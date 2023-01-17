Ливен (Стахович) София Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЛивен (Стахович) София Александровна

Ливен (Стахович) София Александровна

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

15.02.1886

Дата смерти

1961

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1886

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
1910

Муж: Ливен Андрей Александрович

Рождение ребёнка
12.12.1912

Сын: Ливен Александр Андреевич

Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
03.04.1917

Дочь: Ливен Дарья Андреевна

Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович

г. Москва, Российская Империя
Рождение ребёнка
1921

Дочь: Ллойд Елена Андреевна

Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович

г. Рим, Италия
Рождение ребёнка
1924

Сын: Ливен Николай Андреевич

Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович

г. София, Болгария
Рождение ребёнка
1924

Дочь: Ливен Мария Андреевна

Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович

г. София, Боглария
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ливен Ольга Андреевна

Отец ребёнка: Ливен Андрей Александрович

Смерть
1961
г. Раскингтон, Великобритания
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close