Ливен Александр Андреевич
Место рожденияг. Рига, Лифляндская губерния, Российская Империя
Дата рождения1860
Дата смерти1901
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
16.10.1884
Сын: Ливен Андрей Александрович
Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна
Змиёв, Харківська область
Рождение ребёнка
01.01.1887
Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889
Дочь: Извольская Мария Александровна
Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1901
Италия