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Ливен Александр Андреевич

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Место рождения

г. Рига, Лифляндская губерния, Российская Империя

Дата рождения

1860

Дата смерти

1901

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

г. Рига, Лифляндская губерния, Российская Империя
Рождение ребёнка
16.10.1884

Сын: Ливен Андрей Александрович

Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна

Змиёв, Харківська область
Рождение ребёнка
01.01.1887

Сын: Ливен Пётр Александрович

Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
17.04.1889

Дочь: Извольская Мария Александровна

Мать ребёнка: Ливен Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Ливен Александра Петровна

Смерть
1901
Италия
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