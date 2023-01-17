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Ливен Пётр Александрович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.01.1887

Дата смерти

07.06.1943

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887

Отец: Ливен Александр Андреевич

Мать: Ливен Александра Петровна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.04.1917

Жена: Ливен Мария Александровна

Рождение ребёнка
1918

Сын: Ливен Александр Петрович

Мать ребёнка: Ливен Мария Александровна

Рождение ребёнка
28.02.1922

Дочь: Шереметева Екатерина Петровна

Мать ребёнка: Ливен Мария Александровна

Нейи-сюр-Сен, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
06.05.1925

Жена: Стаббс Елена Александровна

Развод 1930 г.
Бракосочетание
1939

Жена: Ливен Фрида

Смерть
07.06.1943
г. Люцерн, Швейцария
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