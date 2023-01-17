Ливен Пётр Александрович
Место рождения
Дата рождения01.01.1887
Дата смерти07.06.1943
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1887
Бракосочетание
12.04.1917
Рождение ребёнка
1918
Мать ребёнка: Ливен Мария Александровна
Рождение ребёнка
28.02.1922
Дочь: Шереметева Екатерина Петровна
Мать ребёнка: Ливен Мария Александровна
Нейи-сюр-Сен, г. Париж, Иль-де-Франс, Франция
Бракосочетание
06.05.1925
Развод 1930 г.
Бракосочетание
1939
Жена: Ливен Фрида
Смерть
07.06.1943
г. Люцерн, Швейцария