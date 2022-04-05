Извольская (Ливен) Мария Александровна 17.04.1889 — найти родственников по фамилии на Familio
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Извольская (Ливен) Мария Александровна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 17.04.1889

умерла 09.05.1941

Отец
Ливен Александр Андреевич1860 г.р.
Мать
Ливен (Васильчикова) Александра Петровна1861 г.р.
Супруги
Извольский Григорий Александрович12.11.1892 г.р.
Конюс Юлий Эдуардович01.02.1869 г.р.
Дети
Волконская (Конюс) Александра Юльевна21.02.1913 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889

Отец: Ливен Александр Андреевич

Мать: Ливен (Васильчикова) Александра Петровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Извольский Григорий Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Конюс Юлий Эдуардович

Рождение ребёнка
21.02.1913

Дочь: Волконская (Конюс) Александра Юльевна

Отец ребёнка: Конюс Юлий Эдуардович

Смерть
09.05.1941

Туберкулёз

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