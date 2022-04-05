Извольская (Ливен) Мария Александровна
женский, родилась 17.04.1889
умерла 09.05.1941
ОтецЛивен Александр Андреевич1860 г.р.
МатьЛивен (Васильчикова) Александра Петровна1861 г.р.
Супруги
Извольский Григорий Александрович12.11.1892 г.р.
Конюс Юлий Эдуардович01.02.1869 г.р.
Дети
Волконская (Конюс) Александра Юльевна21.02.1913 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
17.04.1889
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
21.02.1913
Дочь: Волконская (Конюс) Александра Юльевна
Отец ребёнка: Конюс Юлий Эдуардович
Смерть
09.05.1941