Волконская (Конюс) Александра Юльевна 21.02.1913 — найти родственников по фамилии на Familio

Волконская (Конюс) Александра Юльевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 21.02.1913

умерла 07.06.1983

Мать
Извольская (Ливен) Мария Александровна17.04.1889 г.р.
Отец
Конюс Юлий Эдуардович01.02.1869 г.р.
Супруги
Волконский Владимир Александрович1908 г.р.
Татищев Фёдор Никитич1909 г.р.
Дети
Татищева Мария Фёдоровна1938 г.р.
Татищев Алексей Фёдорович1940 г.р.
Показать еще 1
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913

Отец: Конюс Юлий Эдуардович

Мать: Извольская (Ливен) Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татищев Фёдор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Владимир Александрович

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Татищева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Татищев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Татищев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич

Смерть
07.06.1983

Мы используем куки для улучшения работы сайта.