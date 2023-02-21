Волконская (Конюс) Александра Юльевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Конюс) Александра Юльевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

21.02.1913

Дата смерти

07.06.1983

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913

Отец: Конюс Юлий Эдуардович

Мать: Извольская Мария Александровна

Рождение ребёнка
1938

Дочь: Татищева Мария Фёдоровна

Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1940

Сын: Татищев Алексей Фёдорович

Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич

Рождение ребёнка
1942

Сын: Татищев Пётр Фёдорович

Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Татищев Фёдор Никитич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Волконский Владимир Александрович

Смерть
07.06.1983
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