Волконская (Конюс) Александра Юльевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения21.02.1913
Дата смерти07.06.1983
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Татищева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Татищев Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
07.06.1983