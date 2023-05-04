Волконская (Конюс) Александра Юльевна
женский, родилась 21.02.1913
умерла 07.06.1983
МатьИзвольская (Ливен) Мария Александровна17.04.1889 г.р.
ОтецКонюс Юлий Эдуардович01.02.1869 г.р.
Супруги
Волконский Владимир Александрович1908 г.р.
Татищев Фёдор Никитич1909 г.р.
Дети
Татищева Мария Фёдоровна1938 г.р.
Татищев Алексей Фёдорович1940 г.р.Показать еще 1
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Место
Комментарий
Рождение
21.02.1913
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1938
Дочь: Татищева Мария Фёдоровна
Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1940
Сын: Татищев Алексей Фёдорович
Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич
Рождение ребёнка
1942
Отец ребёнка: Татищев Фёдор Никитич
Смерть
07.06.1983