Конюс Юлий Эдуардович
Место рождения
Дата рождения01.02.1869
Дата смерти03.01.1942
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1913
Дочь: Волконская Александра Юльевна
Мать ребёнка: Извольская Мария Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.01.1942
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область