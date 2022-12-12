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Конюс Юлий Эдуардович

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

01.02.1869

Дата смерти

03.01.1942

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1913

Дочь: Волконская Александра Юльевна

Мать ребёнка: Извольская Мария Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Извольская Мария Александровна

Смерть
03.01.1942
Меленки, Меленковский муниципальный район, Владимирская область
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