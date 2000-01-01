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Татищева Мария Фёдоровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1938

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1938

Отец: Татищев Фёдор Никитич

Мать: Волконская Александра Юльевна

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