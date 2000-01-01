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Татищев Пётр Фёдорович
Татищев Пётр Фёдорович
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1942
Пол
Мужской
Отец
Татищев Фёдор Никитич
1909 г.р.
Мать
Волконская (Конюс) Александра Юльевна
1913 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АЗ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1942
Отец:
Татищев Фёдор Никитич
Мать:
Волконская Александра Юльевна
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