Васильчикова (Орлова-Давыдова) Евгения Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Васильчикова (Орлова-Давыдова) Евгения Владимировна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.08.1841

Дата смерти

03.09.1872

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1841

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1861

Дочь: Ливен Александра Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1862

Дочь: Стахович Мария Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Васильчикова Екатерина Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич

Рождение ребёнка
16.11.1867

Дочь: Урусова Ольга Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1871

Дочь: Волконская Евгения Петровна

Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Васильчиков Пётр Алексеевич

Смерть
03.09.1872
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