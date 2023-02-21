Васильчикова (Орлова-Давыдова) Евгения Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.08.1841
Дата смерти03.09.1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.08.1841
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1861
Дочь: Ливен Александра Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1862
Дочь: Стахович Мария Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Васильчикова Екатерина Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич
Рождение ребёнка
16.11.1867
Дочь: Урусова Ольга Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1871
Дочь: Волконская Евгения Петровна
Отец ребёнка: Васильчиков Пётр Алексеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
03.09.1872