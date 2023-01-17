Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Место рождения
Дата рождения16.11.1867
Дата смерти28.03.1931
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1867
Рождение ребёнка
06.12.1894
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
06.12.1896
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урусова Евгения Сергеевна
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович
Смерть
28.03.1931
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция