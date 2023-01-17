Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

16.11.1867

Дата смерти

28.03.1931

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.11.1867

Отец: Васильчиков Пётр Алексеевич

Мать: Васильчикова Евгения Владимировна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
06.12.1894

Сын: Урусов Иван Сергеевич

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
06.12.1896

Муж: Урусов Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урусова Евгения Сергеевна

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Леонид Сергеевич

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Пётр Сергеевич

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Николай Сергеевич

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Дмитрий Сергеевич

Отец ребёнка: Урусов Сергей Леонидович

Смерть
28.03.1931
г. Кламар, О-де-Сен, Иль-де-Франс, Франция
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