Урусов Сергей Леонидович
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1872
Дата смерти02.07.1948
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1872
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Урусова Евгения Сергеевна
Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Рождение ребёнка
06.12.1894
Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.12.1896
Смерть
02.07.1948