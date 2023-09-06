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Урусов Сергей Леонидович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1872

Дата смерти

02.07.1948

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1872

Отец: Урусов Леонид Дмитриевич

Мать: Урусова (Мальцова) Мария Сергеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Урусова Евгения Сергеевна

Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Леонид Сергеевич

Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Пётр Сергеевич

Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Николай Сергеевич

Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Урусов Дмитрий Сергеевич

Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

Рождение ребёнка
06.12.1894

Сын: Урусов Иван Сергеевич

Мать ребёнка: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.12.1896

Жена: Урусова (Васильчикова) Ольга Петровна

Смерть
02.07.1948

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