Стахович (Васильчикова) Мария Петровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1862
Дата смерти1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862
Рождение ребёнка
09.07.1886
Дочь: Пашкова Евгения Алексеевна
Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.11.1889
Сын: Стахович Михаил Алексеевич
Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Стахович Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1912
Туберкулёз