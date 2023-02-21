Стахович (Васильчикова) Мария Петровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахович (Васильчикова) Мария Петровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1862

Дата смерти

1912

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1862

Отец: Васильчиков Пётр Алексеевич

Мать: Васильчикова Евгения Владимировна

Рождение ребёнка
09.07.1886

Дочь: Пашкова Евгения Алексеевна

Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович

Рождение ребёнка
25.11.1889

Сын: Стахович Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович

Рождение ребёнка
1894

Дочь: Стахович Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Стахович Алексей Александрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стахович Алексей Александрович

Смерть
1912
Туберкулёз
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