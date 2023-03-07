Стахович Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения21.01.1856
Дата смерти10.03.1919
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.01.1856
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
09.07.1886
Дочь: Пашкова Евгения Алексеевна
Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна
Рождение ребёнка
25.11.1889
Сын: Стахович Михаил Алексеевич
Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Стахович Александра Алексеевна
Мать ребёнка: Стахович Мария Петровна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Стахович Мария Петровна
Смерть
10.03.1919
Москва, город федерального значения Москва
Покончил с собой