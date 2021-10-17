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Стахович Михаил Алексеевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

25.11.1889

Дата смерти

?.05.1967

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1889

Отец: Стахович Алексей Александрович

Мать: Стахович Мария Петровна

Бракосочетание
07.01.1918

Жена: Стахович Ольга Владимировна

г. Стокгольм, Швеция
Рождение ребёнка
1918

Сын: Стахович Алексей Михайлович

Мать ребёнка: Стахович Ольга Владимировна

Рождение ребёнка
19.09.1921

Сын: Стахович Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Стахович Ольга Владимировна

г. Больцано, Италия
Рождение ребёнка
19.09.1921

Дочь: Стахович Надежда Михайловна

Мать ребёнка: Стахович Ольга Владимировна

Смерть
?.05.1967
г. Питсбург, Пенсильвания, США
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