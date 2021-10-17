Стахович Михаил Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения25.11.1889
Дата смерти?.05.1967
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.11.1889
Бракосочетание
07.01.1918
г. Стокгольм, Швеция
Рождение ребёнка
1918
Сын: Стахович Алексей Михайлович
Мать ребёнка: Стахович Ольга Владимировна
Рождение ребёнка
19.09.1921
Сын: Стахович Михаил Михайлович
Мать ребёнка: Стахович Ольга Владимировна
г. Больцано, Италия
Рождение ребёнка
19.09.1921
Дочь: Стахович Надежда Михайловна
Мать ребёнка: Стахович Ольга Владимировна
Смерть
?.05.1967
г. Питсбург, Пенсильвания, США