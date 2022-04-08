Стахович Михаил Михайлович 19.09.1921 — найти родственников по фамилии на Familio
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Стахович Михаил Михайлович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.09.1921, г. Больцано, Италия

умер С 17.10.1991 по 17.10.2021, Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

Мать
Стахович (Безобразова) Ольга Владимировна24.11.1896 г.р.
Отец
Стахович Михаил Алексеевич25.11.1889 г.р.
Супруги
Сереньи Де Киссреньи Леопольдина Анна Мария07.11.1925 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1921

Отец: Стахович Михаил Алексеевич

Мать: Стахович (Безобразова) Ольга Владимировна

г. Больцано, Италия

Бракосочетание
25.03.1950

Жена: Сереньи Де Киссреньи Леопольдина Анна Мария

г. Зальцбург, Австрия

Смерть
С 17.10.1991 по 17.10.2021
Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область

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