Стахович Михаил Михайлович
мужской, родился 19.09.1921, г. Больцано, Италия
умер С 17.10.1991 по 17.10.2021, Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область
МатьСтахович (Безобразова) Ольга Владимировна24.11.1896 г.р.
ОтецСтахович Михаил Алексеевич25.11.1889 г.р.
Супруги
Сереньи Де Киссреньи Леопольдина Анна Мария07.11.1925 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.09.1921
г. Больцано, Италия
Бракосочетание
25.03.1950
г. Зальцбург, Австрия
Смерть
С 17.10.1991 по 17.10.2021
Становое, Становлянский муниципальный район, Липецкая область