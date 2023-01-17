Стахович (Безобразова) Ольга Владимировна
Место рождения
Дата рождения24.11.1896
Дата смерти10.01.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
07.01.1918
г. Стокгольм, Швеция
Рождение ребёнка
1918
Сын: Стахович Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Стахович Михаил Алексеевич
Рождение ребёнка
19.09.1921
Сын: Стахович Михаил Михайлович
Отец ребёнка: Стахович Михаил Алексеевич
г. Больцано, Италия
Рождение ребёнка
19.09.1921
Дочь: Стахович Надежда Михайловна
Отец ребёнка: Стахович Михаил Алексеевич
Смерть
10.01.1972
г. Зальцберг, Австрия