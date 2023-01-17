Стахович (Безобразова) Ольга Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стахович (Безобразова) Ольга Владимировна

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

24.11.1896

Дата смерти

10.01.1972

Пол

Женский

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Бракосочетание
07.01.1918

Муж: Стахович Михаил Алексеевич

г. Стокгольм, Швеция
Рождение ребёнка
1918

Сын: Стахович Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Стахович Михаил Алексеевич

Рождение ребёнка
19.09.1921

Сын: Стахович Михаил Михайлович

Отец ребёнка: Стахович Михаил Алексеевич

г. Больцано, Италия
Рождение ребёнка
19.09.1921

Дочь: Стахович Надежда Михайловна

Отец ребёнка: Стахович Михаил Алексеевич

Смерть
10.01.1972
г. Зальцберг, Австрия
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