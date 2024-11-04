Безобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна
женский, родилась 01.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умерла 13.06.1944, г. Ницца, Лазурный берег, Французское государство
МатьСтенбок-Фермор (Апраксина) Евдокия (Авдотья) Ивановна26.05.1847 г.р.
ОтецСтенбок-Фермор Владимир Александрович16.07.1849 г.р.
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Отец: Стенбок-Фермор Владимир Александрович
Дочь: Ностиц-Безобразова (Безобразова) Елизавета Владимировна
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Сын: Безобразов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Дочь: Родзянко (Безобразова) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Дочь: Безобразова Евдокия Владимировна
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Сын: Безобразов Михаил Владимирович
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Дочь: Стахович (Безобразова) Ольга Владимировна
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Сын: Безобразов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Дочь: Демидова (Безобразова) Ирина Владимировна
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович
Дочь: Кеппен (Безобразова) Мария Владимировна
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович