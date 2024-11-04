Безобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна 01.07.1871 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 01.07.1871, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умерла 13.06.1944, г. Ницца, Лазурный берег, Французское государство

Мать
Стенбок-Фермор (Апраксина) Евдокия (Авдотья) Ивановна26.05.1847 г.р.
Отец
Стенбок-Фермор Владимир Александрович16.07.1849 г.р.
Супруги
Безобразов Владимир Михайлович11.01.1857 г.р.
Дети
Безобразов Владимир Владимирович19.02.1892 г.р.
Родзянко (Безобразова) Надежда Владимировна12.02.1893 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1871

Отец: Стенбок-Фермор Владимир Александрович

Мать: Стенбок-Фермор (Апраксина) Евдокия (Авдотья) Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ностиц-Безобразова (Безобразова) Елизавета Владимировна

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Бракосочетание
28.04.1891

Муж: Безобразов Владимир Михайлович

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
19.02.1892

Сын: Безобразов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.02.1893

Дочь: Родзянко (Безобразова) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Рождение ребёнка
14.04.1894

Дочь: Безобразова Евдокия Владимировна

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
12.12.1895

Сын: Безобразов Михаил Владимирович

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
24.11.1896

Дочь: Стахович (Безобразова) Ольга Владимировна

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Рождение ребёнка
05.12.1898

Сын: Безобразов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Белая Церковь, Київська область

Рождение ребёнка
06.08.1908

Дочь: Демидова (Безобразова) Ирина Владимировна

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Рождение ребёнка
06.08.1908

Дочь: Кеппен (Безобразова) Мария Владимировна

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Михайлович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Смерть
13.06.1944
г. Ницца, Лазурный берег, Французское государство

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