Стенбок-Фермор Владимир Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стенбок-Фермор Владимир Александрович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

16.07.1849

Дата смерти

01.04.1897

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.07.1849

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Рождение ребёнка
30.08.1878

Сын: Стенбок-Фермор Александр Владимирович

Мать ребёнка: Стенбок-Фермор Мария Александровна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
11.11.1879

Жена: Стенбок-Фермор Мария Александровна

Рождение ребёнка
01.07.1881

Дочь: Безобразова Надежда Владимировна

Мать ребёнка: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Смерть
01.04.1897
Гурзуф, Ялта, Республика Крым
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