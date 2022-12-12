Стенбок-Фермор Владимир Александрович
Место рождения
Дата рождения16.07.1849
Дата смерти01.04.1897
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
16.07.1849
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
30.08.1878
Сын: Стенбок-Фермор Александр Владимирович
Мать ребёнка: Стенбок-Фермор Мария Александровна
Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
11.11.1879
Рождение ребёнка
01.07.1881
Дочь: Безобразова Надежда Владимировна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
01.04.1897
Гурзуф, Ялта, Республика Крым