Гурзуф
Ялта, Республика Крым (на 2019)
- Статус
- жилой
- Тип
- посёлок городского типа
- Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.Скрыть
Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов
№Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
1541Гурзуф, д. каз. тат.на берегу моря, при ррч. Катавку и Кастоплу.142791229203Мечеть 1. Развалины укрепления.Показать скан
Волости и важнейшие селения Европейской России
Список важнейших селений
491. Гурзуф, деревня бывшая государственная, при море, дворов 79, жителей 546, мечеть, школа, лавка
Государственный каталог географических названий России (АГКГН)
Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
797286Гурзуфпгт44°32,0' с.ш.34°17,0' в.д.L-36-129
Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)
Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
35729000103пгт Гурзуфпоселок городского типа