посёлок городского типа Гурзуф, посёлок городского типа Гурзуф, Ялта, Республика Крым (на 2019) — Familio

Гурзуф

Ялта, Республика Крым (на 2019)

Статус
жилой
Тип
посёлок городского типа
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест Российской империи по сведениям 1859–1873 годов

Название населённых местПоложениеРасстояние от уездного городаРасстояние от становой квартирыЧисло дворовЖителей мужского полаЖителей женского полаЦеркви, учебные заведения и другие объекты
Таврическая губерния, Ялтинский уезд
1541Гурзуф, д. каз. тат.на берегу моря, при ррч. Катавку и Кастоплу.142791229203Мечеть 1. Развалины укрепления.
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Волости и важнейшие селения Европейской России

Список важнейших селений
Таврическая губерния, Ялтинский уезд, Дерекойская волость
491. Гурзуф, деревня бывшая государственная, при море, дворов 79, жителей 546, мечеть, школа, лавка

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Республика Крым, город республиканского значения Ялта
797286Гурзуфпгт44°32,0' с.ш.34°17,0' в.д.L-36-129

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Республика Крым, Ялта
35729000103пгт Гурзуфпоселок городского типа
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