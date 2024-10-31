Безобразов Владимир Владимирович 19.02.1892 — найти родственников по фамилии на Familio
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Безобразов Владимир Владимирович

Автор
АЗ
Зайцев А.

мужской, родился 19.02.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

умер 03.11.1940, город Аба, Верхнее Уэле, Бельгийское Конго

Отец
Безобразов Владимир Михайлович11.01.1857 г.р.
Мать
Безобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна01.07.1871 г.р.
Супруги
Ван Дер Влит Ольга Васильевна24.08.1899 г.р.
Литвинова (Моллова) Ирина Русчевна10.10.1905 г.р.
Дети
Безобразова Елена Владимировна1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892

Отец: Безобразов Владимир Михайлович

Мать: Безобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Бракосочетание
С 11.06.1919 по 19.05.1926

Жена: Ван Дер Влит Ольга Васильевна

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Безобразова Елена Владимировна

Мать ребёнка: Ван Дер Влит Ольга Васильевна

Бракосочетание
07.10.1928

Жена: Литвинова (Моллова) Ирина Русчевна

Смерть
03.11.1940
город Аба, Верхнее Уэле, Бельгийское Конго

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