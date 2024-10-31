Безобразов Владимир Владимирович
мужской, родился 19.02.1892, Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
умер 03.11.1940, город Аба, Верхнее Уэле, Бельгийское Конго
ОтецБезобразов Владимир Михайлович11.01.1857 г.р.
МатьБезобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна01.07.1871 г.р.
Супруги
Ван Дер Влит Ольга Васильевна24.08.1899 г.р.
Литвинова (Моллова) Ирина Русчевна10.10.1905 г.р.
Дети
Безобразова Елена Владимировна1920 г.р.
- СобытияСобытия
- РодственникиРодственники
- БиографияБиография
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.02.1892
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
С 11.06.1919 по 19.05.1926
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Безобразова Елена Владимировна
Мать ребёнка: Ван Дер Влит Ольга Васильевна
Бракосочетание
07.10.1928
Смерть
03.11.1940
город Аба, Верхнее Уэле, Бельгийское Конго