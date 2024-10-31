Ван Дер Влит Ольга Васильевна
женский, родилась 24.08.1899, Королевство Дания
умерла 02.06.1930
Супруги
Безобразов Владимир Владимирович19.02.1892 г.р.
Дети
Безобразова Елена Владимировна1920 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1899
Отец: не указан
Мать: не указана
Королевство Дания
Бракосочетание
С 11.06.1919 по 19.05.1926
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Безобразова Елена Владимировна
Отец ребёнка: Безобразов Владимир Владимирович
Смерть
02.06.1930