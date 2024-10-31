Ван Дер Влит Ольга Васильевна 24.08.1899 — найти родственников по фамилии на Familio
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Ван Дер Влит Ольга Васильевна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 24.08.1899, Королевство Дания

умерла 02.06.1930

Супруги
Безобразов Владимир Владимирович19.02.1892 г.р.
Дети
Безобразова Елена Владимировна1920 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.08.1899

Отец: не указан

Мать: не указана

Королевство Дания

Бракосочетание
С 11.06.1919 по 19.05.1926

Муж: Безобразов Владимир Владимирович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Безобразова Елена Владимировна

Отец ребёнка: Безобразов Владимир Владимирович

Смерть
02.06.1930

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