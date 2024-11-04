Демидова (Безобразова) Ирина Владимировна 06.08.1908 — найти родственников по фамилии на Familio
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Демидова (Безобразова) Ирина Владимировна

Автор
АЗ
Зайцев А.

женский, родилась 06.08.1908, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

умерла 23.05.1998, Париж

Отец
Безобразов Владимир Михайлович11.01.1857 г.р.
Мать
Безобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна01.07.1871 г.р.
Супруги
Демидов Павел Павлович31.01.1906 г.р.
Дети
Демидов Александр Павлович1930 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908

Отец: Безобразов Владимир Михайлович

Мать: Безобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна

Пушкин, Город Ленинград, РСФСР

Бракосочетание
03.11.1929

Муж: Демидов Павел Павлович

коммуна Драп, Конт, Ницца, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская Республика

Рождение ребёнка
1930

Сын: Демидов Александр Павлович

Отец ребёнка: Демидов Павел Павлович

Смерть
23.05.1998

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