Демидова (Безобразова) Ирина Владимировна
женский, родилась 06.08.1908, Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
умерла 23.05.1998, Париж
ОтецБезобразов Владимир Михайлович11.01.1857 г.р.
МатьБезобразова (Стенбок-Фермор) Надежда Владимировна01.07.1871 г.р.
Супруги
Демидов Павел Павлович31.01.1906 г.р.
Дети
Демидов Александр Павлович1930 г.р.
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Место
Комментарий
Рождение
06.08.1908
Пушкин, Город Ленинград, РСФСР
Бракосочетание
03.11.1929
коммуна Драп, Конт, Ницца, Прованс — Альпы — Лазурный Берег, Третья Французская Республика
Рождение ребёнка
1930
Сын: Демидов Александр Павлович
Отец ребёнка: Демидов Павел Павлович
Смерть
23.05.1998