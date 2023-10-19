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(Челищева) Мария Александровна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

26.09.1840

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1840

Отец: Челищев Александр Александрович

Мать: Челищева (Пушкина) Наталья Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Букреева (Алексеева) Екатерина Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Колубовская (Алексеева) Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
25.02.1871

Сын: Алексеев Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович

Рождение ребёнка
25.02.1871

Сын: Аскольдов Сергей Алексеевич

Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович

Москва, город федерального значения Москва

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