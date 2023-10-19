(Челищева) Мария Александровна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения26.09.1840
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.09.1840
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Букреева (Алексеева) Екатерина Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Колубовская (Алексеева) Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.02.1871
Сын: Алексеев Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
25.02.1871
Сын: Аскольдов Сергей Алексеевич
Отец ребёнка: Козлов Алексей Александрович
Москва, город федерального значения Москва