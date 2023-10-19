Челищев Александр Александрович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения29.12.1797
Дата смерти04.01.1881
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
06.07.1833
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Челищев Алексей Александрович
Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Челищев Владимир Александрович
Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
26.09.1840
Дочь: Мария Александровна
Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна
Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1845
Дочь: Екатерина Александровна
Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.01.1881
Российская Империя
Российская Империя