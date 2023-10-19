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Челищев Александр Александрович

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

29.12.1797

Дата смерти

04.01.1881

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.1797

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
06.07.1833

Жена: Челищева Наталья Алексеевна

Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Челищев Алексей Александрович

Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Челищев Владимир Александрович

Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
26.09.1840

Дочь: Мария Александровна

Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна

Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1845

Дочь: Екатерина Александровна

Мать ребёнка: Челищева Наталья Алексеевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
04.01.1881
Российская Империя
Российская Империя
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