Челищева (Пушкина) Наталья Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челищева (Пушкина) Наталья Алексеевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

1806

Дата смерти

1870

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806

Отец: Пушкин Алексей Михайлович

Мать: Пушкина Елена Григорьевна

Российская Империя
Бракосочетание
06.07.1833

Муж: Челищев Александр Александрович

Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Челищев Алексей Александрович

Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович

Российская Империя
Рождение ребёнка
27.07.1836

Сын: Челищев Владимир Александрович

Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович

Российская Империя
Рождение ребёнка
26.09.1840

Дочь: Мария Александровна

Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович

Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1845

Дочь: Екатерина Александровна

Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович

Российская Империя
Смерть
1870
Российская Империя
Российская Империя
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