Челищева (Пушкина) Наталья Алексеевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения1806
Дата смерти1870
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1806
Российская Империя
Бракосочетание
06.07.1833
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Челищев Алексей Александрович
Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович
Российская Империя
Рождение ребёнка
27.07.1836
Сын: Челищев Владимир Александрович
Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович
Российская Империя
Рождение ребёнка
26.09.1840
Дочь: Мария Александровна
Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович
Российская Империя
Рождение ребёнка
31.01.1845
Дочь: Екатерина Александровна
Отец ребёнка: Челищев Александр Александрович
Российская Империя
Смерть
1870
Российская Империя
Российская Империя