Челищев Алексей Александрович
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения27.07.1836
Дата смерти16.07.1894
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1836
Российская Империя
Бракосочетание
12.11.1869
Рождение ребёнка
06.11.1870
Дочь: Priklonsky Natalia Алексеевна
Мать ребёнка: Челищева Александра Андреевна
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1883
Мать ребёнка: Челищева Александра Андреевна
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
16.07.1894
Похороны
Неизвестно