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Челищев Алексей Александрович

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Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

27.07.1836

Дата смерти

16.07.1894

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.07.1836

Отец: Челищев Александр Александрович

Мать: Челищева Наталья Алексеевна

Российская Империя
Бракосочетание
12.11.1869

Жена: Челищева Александра Андреевна

Рождение ребёнка
06.11.1870

Дочь: Priklonsky Natalia Алексеевна

Мать ребёнка: Челищева Александра Андреевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1883

Сын: Челищев Юрий Алексеевич

Мать ребёнка: Челищева Александра Андреевна

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
офицер
Смерть
16.07.1894
Москва, город федерального значения Москва
Похороны
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва
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