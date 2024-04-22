Priklonsky (Tchelichteff) Natalia Алексеевна
Место рождения
Дата рождения06.11.1870
Дата смерти15.12.1954
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1870
Бракосочетание
09.02.1900
Рождение ребёнка
13.11.1900
Сын: Priklonsky Peter
Отец ребёнка: Priklonsky Michail Григорьевич
UD kyrka
Рождение ребёнка
10.02.1902
Дочь: Kihlgren Marie Marika
Отец ребёнка: Priklonsky Michail Григорьевич
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
15.12.1954
Похороны
19.12.1954
Skogskyrkogården
Skogskyrkogården