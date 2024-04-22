Priklonsky (Tchelichteff) Natalia Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priklonsky (Tchelichteff) Natalia Алексеевна

Место рождения

Пушкин, Царскосельский уезд

Дата рождения

06.11.1870

Дата смерти

15.12.1954

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.11.1870

Отец: Челищев Алексей Александрович

Мать: Челищева Александра Андреевна

Пушкин, Царскосельский уезд
Бракосочетание
09.02.1900

Муж: Priklonsky Michail Григорьевич

Рождение ребёнка
13.11.1900

Сын: Priklonsky Peter

Отец ребёнка: Priklonsky Michail Григорьевич

UD kyrka
Рождение ребёнка
10.02.1902

Дочь: Kihlgren Marie Marika

Отец ребёнка: Priklonsky Michail Григорьевич

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
фрейлина
Смерть
15.12.1954
Похороны
19.12.1954
Skogskyrkogården
Skogskyrkogården
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