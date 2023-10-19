Priklonsky Peter — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиPriklonsky Peter

Priklonsky Peter

avatar

Место рождения

UD kyrka

Дата рождения

13.11.1900

Дата смерти

06.11.1978

Пол

Мужской

Отец

1864 г.р.

Мать

1870 г.р.

Жена

1904 г.р.
Скрыто настройками приватности

Дети

1938 г.р.
1939 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1900

Отец: Priklonsky Michail Григорьевич

Мать: Priklonsky Natalia Алексеевна

UD kyrka
Крещение
26.11.1900
Бракосочетание
21.07.1935

Жена: Priklonsky Maud Hedvig Maria Fredrique

Рождение ребёнка
14.01.1938

Дочь: Kamensky Katarina Петровна

Мать ребёнка: Priklonsky Maud Hedvig Maria Fredrique

Рождение ребёнка
27.12.1939

Сын: Priklonsky Grigorij Петрович

Мать ребёнка: Priklonsky Maud Hedvig Maria Fredrique

Бракосочетание
03.06.1963

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
06.11.1978
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close