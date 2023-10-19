Priklonsky Peter
Место рожденияUD kyrka
Дата рождения13.11.1900
Дата смерти06.11.1978
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1900
UD kyrka
Крещение
26.11.1900
Бракосочетание
21.07.1935
Рождение ребёнка
14.01.1938
Дочь: Kamensky Katarina Петровна
Мать ребёнка: Priklonsky Maud Hedvig Maria Fredrique
Рождение ребёнка
27.12.1939
Сын: Priklonsky Grigorij Петрович
Мать ребёнка: Priklonsky Maud Hedvig Maria Fredrique
Бракосочетание
03.06.1963
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
06.11.1978