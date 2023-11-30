Priklonsky Michail Григорьевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priklonsky Michail Григорьевич

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Место рождения

Рязань, город Рязань, Рязанская область

Дата рождения

01.10.1864

Дата смерти

25.01.1944

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1864

Отец: Priklonsky Grigory

Мать: Priklonsky Nathalie

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Крещение
04.10.1864
Ryazan Oblast Russia
Ryazan Oblast Russia
Бракосочетание
09.02.1900

Жена: Priklonsky Natalia Алексеевна

Рождение ребёнка
13.11.1900

Сын: Priklonsky Peter

Мать ребёнка: Priklonsky Natalia Алексеевна

UD kyrka
Рождение ребёнка
10.02.1902

Дочь: Kihlgren Marie Marika

Мать ребёнка: Priklonsky Natalia Алексеевна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1944
Похороны
30.01.1944
Skogskyrkogården
Skogskyrkogården
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