Priklonsky Michail Григорьевич
Место рождения
Дата рождения01.10.1864
Дата смерти25.01.1944
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1864
Отец: Priklonsky Grigory
Мать: Priklonsky Nathalie
Крещение
04.10.1864
Ryazan Oblast Russia
Ryazan Oblast Russia
Бракосочетание
09.02.1900
Рождение ребёнка
13.11.1900
Сын: Priklonsky Peter
Мать ребёнка: Priklonsky Natalia Алексеевна
UD kyrka
Рождение ребёнка
10.02.1902
Дочь: Kihlgren Marie Marika
Мать ребёнка: Priklonsky Natalia Алексеевна
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
25.01.1944
Похороны
30.01.1944
Skogskyrkogården
Skogskyrkogården