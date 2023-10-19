Priklonsky Grigory — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priklonsky Grigory

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.04.1826

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1826

Отец: Приклонский Петр Григорьевич

Мать: не указана

Крещение
04.04.1826
Рождение ребёнка
23.01.1855

Дочь: Golubintseva Elisabet Григорьевна

Мать ребёнка: Priklonsky Nathalie

Рождение ребёнка
11.06.1856

Сын: Priklonsky Petr Grigorievich

Мать ребёнка: Priklonsky Nathalie

Рождение ребёнка
01.10.1864

Сын: Priklonsky Michail Григорьевич

Мать ребёнка: Priklonsky Nathalie

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
поручик
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