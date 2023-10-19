Priklonsky Grigory
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.04.1826
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.04.1826
Отец: Приклонский Петр Григорьевич
Мать: не указана
Крещение
04.04.1826
Рождение ребёнка
23.01.1855
Дочь: Golubintseva Elisabet Григорьевна
Мать ребёнка: Priklonsky Nathalie
Рождение ребёнка
11.06.1856
Сын: Priklonsky Petr Grigorievich
Мать ребёнка: Priklonsky Nathalie
Рождение ребёнка
01.10.1864
Сын: Priklonsky Michail Григорьевич
Мать ребёнка: Priklonsky Nathalie
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Работа или профессия
Неизвестно
поручик