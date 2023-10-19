Priklonsky (Татаринова) Nathalie
Место рожденияНе указано
Дата рожденияПосле 1830
Дата смертиПосле 1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
23.01.1855
Дочь: Golubintseva Elisabet Григорьевна
Отец ребёнка: Priklonsky Grigory
Рождение ребёнка
11.06.1856
Сын: Priklonsky Petr Grigorievich
Отец ребёнка: Priklonsky Grigory
Рождение ребёнка
01.10.1864
Сын: Priklonsky Michail Григорьевич
Отец ребёнка: Priklonsky Grigory
Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
После 1890