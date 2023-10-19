Priklonsky (Татаринова) Nathalie — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Priklonsky (Татаринова) Nathalie

Место рождения

Не указано

Дата рождения

После 1830

Дата смерти

После 1890

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
После 1830

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
23.01.1855

Дочь: Golubintseva Elisabet Григорьевна

Отец ребёнка: Priklonsky Grigory

Рождение ребёнка
11.06.1856

Сын: Priklonsky Petr Grigorievich

Отец ребёнка: Priklonsky Grigory

Рождение ребёнка
01.10.1864

Сын: Priklonsky Michail Григорьевич

Отец ребёнка: Priklonsky Grigory

Рязань, город Рязань, Рязанская область
Смерть
После 1890
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