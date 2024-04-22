Priklonsky (von Gegerfelt) Maud Hedvig Maria Fredrique
Место рождения
Дата рождения14.10.1904
Дата смерти25.03.1959
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904
Бракосочетание
21.07.1935
Муж: Priklonsky Peter
Рождение ребёнка
14.01.1938
Дочь: Kamensky Katarina Петровна
Отец ребёнка: Priklonsky Peter
Рождение ребёнка
27.12.1939
Сын: Priklonsky Grigorij Петрович
Отец ребёнка: Priklonsky Peter
Смерть
25.03.1959