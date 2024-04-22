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Priklonsky (von Gegerfelt) Maud Hedvig Maria Fredrique

Место рождения

Стокгольм

Дата рождения

14.10.1904

Дата смерти

25.03.1959

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1900 г.р.

Дети

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.10.1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
21.07.1935

Муж: Priklonsky Peter

Рождение ребёнка
14.01.1938

Дочь: Kamensky Katarina Петровна

Отец ребёнка: Priklonsky Peter

Рождение ребёнка
27.12.1939

Сын: Priklonsky Grigorij Петрович

Отец ребёнка: Priklonsky Peter

Смерть
25.03.1959
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