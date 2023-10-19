Челищева (Гернгросс) Александра Андреевна
Место рожденияРоссийская Империя
Дата рождения09.05.1846
Дата смерти1922
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Бракосочетание
12.11.1869
Рождение ребёнка
06.11.1870
Дочь: Priklonsky Natalia Алексеевна
Отец ребёнка: Челищев Алексей Александрович
Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1883
Отец ребёнка: Челищев Алексей Александрович
Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1922