Челищева (Гернгросс) Александра Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Челищева (Гернгросс) Александра Андреевна

Место рождения

Российская Империя

Дата рождения

09.05.1846

Дата смерти

1922

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1846

Отец: не указан

Мать: не указана

Российская Империя
Бракосочетание
12.11.1869

Муж: Челищев Алексей Александрович

Рождение ребёнка
06.11.1870

Дочь: Priklonsky Natalia Алексеевна

Отец ребёнка: Челищев Алексей Александрович

Пушкин, Царскосельский уезд
Рождение ребёнка
01.09.1883

Сын: Челищев Юрий Алексеевич

Отец ребёнка: Челищев Алексей Александрович

Российская Империя
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1922
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