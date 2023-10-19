Пушкина (Воейкова) Елена Григорьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1778
Дата смерти1833
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Немцов Николай Федорович
Рождение ребёнка
11.03.1801
Дочь: Орфано Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1802
Сын: Пушкин Алексей Алексеевич
Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Прасковья Алексеевна
Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
14.12.1804
Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
1806
Дочь: Челищева Наталья Алексеевна
Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович
Российская Империя
Рождение ребёнка
1807
Дочь: Скуратова Фаина Алексеевна
Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович
Рождение ребёнка
?.05.1817
Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович
Смерть
1833