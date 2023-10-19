Пушкина (Воейкова) Елена Григорьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пушкина (Воейкова) Елена Григорьевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1778

Дата смерти

1833

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1778

Отец: Voeikov Grigory Aleksandrovich

Мать: Воейкова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1794

Сын: Немцов Федор Николаевич

Отец ребёнка: Немцов Николай Федорович

Рождение ребёнка
11.03.1801

Дочь: Орфано Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1802

Сын: Пушкин Алексей Алексеевич

Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1803

Дочь: Прасковья Алексеевна

Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
14.12.1804

Сын: Pushkin Ivan Alekseevich

Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
1806

Дочь: Челищева Наталья Алексеевна

Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович

Российская Империя
Рождение ребёнка
1807

Дочь: Скуратова Фаина Алексеевна

Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович

Рождение ребёнка
?.05.1817

Сын: Пушкин Михаил Алексеевич

Отец ребёнка: Пушкин Алексей Михайлович

Смерть
1833
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