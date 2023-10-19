Орфано (Пушкина) Ольга Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орфано (Пушкина) Ольга Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

11.03.1801

Дата смерти

02.02.1862

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1801

Отец: Пушкин Алексей Михайлович

Мать: Пушкина Елена Григорьевна

Рождение ребёнка
12.02.1837

Сын: Орфано Алексей Герасимович

Отец ребёнка: Орфано Герасим Дмитриевич

Рождение ребёнка
1837

Сын: Орфано Александр Герасимович

Отец ребёнка: Орфано Герасим Дмитриевич

Рождение ребёнка
23.10.1842

Сын: Орфано Денис Герасимович

Отец ребёнка: Орфано Герасим Дмитриевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1862
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