Орфано (Пушкина) Ольга Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения11.03.1801
Дата смерти02.02.1862
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.03.1801
Рождение ребёнка
12.02.1837
Сын: Орфано Алексей Герасимович
Отец ребёнка: Орфано Герасим Дмитриевич
Рождение ребёнка
1837
Сын: Орфано Александр Герасимович
Отец ребёнка: Орфано Герасим Дмитриевич
Рождение ребёнка
23.10.1842
Отец ребёнка: Орфано Герасим Дмитриевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
02.02.1862