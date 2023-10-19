Орфано Алексей Герасимович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орфано Алексей Герасимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.02.1837

Дата смерти

12.11.1891

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1837

Отец: Орфано Герасим Дмитриевич

Мать: Орфано Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1865

Дочь: Ольга Алексеевна

Мать ребёнка: Орфано Павла Ивановна

Рождение ребёнка
04.09.1869

Дочь: Софья Алексеевна

Мать ребёнка: Орфано Павла Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
губ. секр. (1869)
Смерть
12.11.1891
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