Орфано Алексей Герасимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.02.1837
Дата смерти12.11.1891
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.02.1837
Отец: Орфано Герасим Дмитриевич
Мать: Орфано Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1865
Дочь: Ольга Алексеевна
Мать ребёнка: Орфано Павла Ивановна
Рождение ребёнка
04.09.1869
Дочь: Софья Алексеевна
Мать ребёнка: Орфано Павла Ивановна
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
губ. секр. (1869)
Смерть
12.11.1891