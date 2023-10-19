Орфано Герасим Дмитриевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орфано Герасим Дмитриевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1795

Дата смерти

1850

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1795

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.02.1837

Сын: Орфано Алексей Герасимович

Мать ребёнка: Орфано Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
1837

Сын: Орфано Александр Герасимович

Мать ребёнка: Орфано Ольга Алексеевна

Рождение ребёнка
23.10.1842

Сын: Орфано Денис Герасимович

Мать ребёнка: Орфано Ольга Алексеевна

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850
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