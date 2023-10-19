Орфано Герасим Дмитриевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1795
Дата смерти1850
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
12.02.1837
Сын: Орфано Алексей Герасимович
Мать ребёнка: Орфано Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
1837
Сын: Орфано Александр Герасимович
Мать ребёнка: Орфано Ольга Алексеевна
Рождение ребёнка
23.10.1842
Мать ребёнка: Орфано Ольга Алексеевна
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1850