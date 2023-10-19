Pushkin Ivan Alekseevich
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1804
Дата смерти19.08.1875
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1804
Бракосочетание
31.08.1827
Жена: Пушкина Tatjana Efimovna
Рождение ребёнка
08.02.1831
Сын: Козлов Алексей Александрович
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Постникова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна
Рождение ребёнка
1835
Дочь: Пушкина Юлия Ивановна
Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна
Рождение ребёнка
1837
Дочь: Пушкина Софья Ивановна
Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: Черносвитова Александра Ивановна
Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкина Tatjana Efimovna
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Пушкина Tatjana Efimovna
Смерть
19.08.1875