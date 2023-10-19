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Pushkin Ivan Alekseevich

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1804

Дата смерти

19.08.1875

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1804

Отец: Пушкин Алексей Михайлович

Мать: Пушкина Елена Григорьевна

Бракосочетание
31.08.1827

Жена: Пушкина Tatjana Efimovna

Рождение ребёнка
08.02.1831

Сын: Козлов Алексей Александрович

Мать ребёнка: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Постникова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна

Рождение ребёнка
1835

Дочь: Пушкина Юлия Ивановна

Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна

Рождение ребёнка
1837

Дочь: Пушкина Софья Ивановна

Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: Черносвитова Александра Ивановна

Мать ребёнка: Пушкина София Владимировна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Владимир Иванович

Мать ребёнка: Пушкина Tatjana Efimovna

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Пушкин Алексей Иванович

Мать ребёнка: Пушкина Tatjana Efimovna

Смерть
19.08.1875
Москва, город федерального значения Москва
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