Козлов Алексей Александрович
Место рождения
Дата рождения08.02.1831
Дата смерти27.02.1901
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1831
Отец: Pushkin Ivan Alekseevich
Рождение ребёнка
30.12.1859
Дочь: Мария Алексеевна
Мать ребёнка: Козлова Феодосия Тарасовна
Рождение ребёнка
Около 1864
Дочь: Букреева Екатерина Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Александровна
Рождение ребёнка
Около 1868
Дочь: Колубовская Наталья Алексеевна
Мать ребёнка: Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1871
Сын: Алексеев Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Александровна
Рождение ребёнка
25.02.1871
Сын: Аскольдов Сергей Алексеевич
Мать ребёнка: Мария Александровна
Работа или профессия
Неизвестно
профессор философии
Смерть
27.02.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург