Козлов Алексей Александрович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКозлов Алексей Александрович

Козлов Алексей Александрович

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

08.02.1831

Дата смерти

27.02.1901

Пол

Мужской

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1831

Отец: Pushkin Ivan Alekseevich

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
30.12.1859

Дочь: Мария Алексеевна

Мать ребёнка: Козлова Феодосия Тарасовна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Около 1864

Дочь: Букреева Екатерина Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Александровна

Рождение ребёнка
Около 1868

Дочь: Колубовская Наталья Алексеевна

Мать ребёнка: Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1871

Сын: Алексеев Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Александровна

Рождение ребёнка
25.02.1871

Сын: Аскольдов Сергей Алексеевич

Мать ребёнка: Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
профессор философии
Смерть
27.02.1901
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close