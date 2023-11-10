Аскольдов Сергей Алексеевич
Место рождения
Дата рождения25.02.1871
Дата смерти23.05.1945
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1871
Отец: Козлов Алексей Александрович
Мать: Мария Александровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Работа или профессия
Неизвестно
профессор философии
Смерть
23.05.1945