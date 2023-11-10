Аскольдов Сергей Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аскольдов Сергей Алексеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

25.02.1871

Дата смерти

23.05.1945

Пол

Мужской

Отец

1831 г.р.

Мать

1840 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
25.02.1871

Отец: Козлов Алексей Александрович

Мать: Мария Александровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Работа или профессия
Неизвестно
профессор философии
Смерть
23.05.1945
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