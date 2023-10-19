Букреева (Алексеева) Екатерина Алексеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Букреева (Алексеева) Екатерина Алексеевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1864

Дата смерти

1944

Пол

Женский

Добавил:

ФА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864

Отец: Козлов Алексей Александрович

Мать: Мария Александровна

Рождение ребёнка
1889

Дочь: Толпыго Татьяна Борисовна

Отец ребёнка: Букреев Борис Яковлевич

Рождение ребёнка
1891

Сын: Букреев Евгений Борисович

Отец ребёнка: Букреев Борис Яковлевич

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944
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