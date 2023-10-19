Букреева (Алексеева) Екатерина Алексеевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1864
Дата смерти1944
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1864
Отец: Козлов Алексей Александрович
Мать: Мария Александровна
Рождение ребёнка
1889
Дочь: Толпыго Татьяна Борисовна
Отец ребёнка: Букреев Борис Яковлевич
Рождение ребёнка
1891
Сын: Букреев Евгений Борисович
Отец ребёнка: Букреев Борис Яковлевич
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1944